Доступны и качественные: названы топ самых популярных в Украине китайских автомобилей
Абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая, которые приобрели украинцы, – электромобили. В октябре украинские покупатели приобрели 3114 легковых автомобилей из Китая, что в 2,6 раза больше, чем в октябре прошлого года.
По данным прессслужбы "Укравтопрома", среди них 2 512 новых авто (+157%) и 602 подержанных (+164%). При этом 92% всех приобретенных легковушек из КНР – электромобили.
Самые новые модели китайских авто:
- Volkswagen ID.UNYX – 441 шт.;
- BYD Song Plus – 391 шт.;
- BYD Leopard 3 – 261 шт.;
- Zeekr 7X – 169 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 150 шт.
Самые популярные б/у авто из Китая:
- Zeekr 001 – 57 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 45 шт.;
- Volkswagen ID.UNYX – 36 шт.;
- Zeekr 7X – 33 шт.;
- Audi Q4 – 30 шт.
