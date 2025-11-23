Доступні та якісні: названо топ найпопулярніших в Україні китайських автомобілів
Абсолютна більшість легкових авто з Китаю, які придбали українці, – електромобілі. У жовтні українські покупці придбали 3 114 легкових автомобілів з Китаю, що в 2,6 раза більше, ніж у жовтні минулого року.
За даними пресслужби "Укравтопрому", серед них 2 512 нових авто (+157%) та 602 вживані (+164%). При цьому 92% усіх придбаних легковиків із КНР – електромобілі.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
Найпопулярніші нові моделі китайських авто:
- Volkswagen ID.UNYX – 441 шт.;
- BYD Song Plus – 391 шт.;
- BYD Leopard 3 – 261 шт.;
- Zeekr 7X – 169 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 150 шт.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю:
- Zeekr 001 – 57 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 45 шт.;
- Volkswagen ID.UNYX – 36 шт.;
- Zeekr 7X – 33 шт.;
- Audi Q4 – 30 шт.
Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!