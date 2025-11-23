Доступны и качественные: названы топ самых популярных в Украине китайских автомобилей

Абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая, которые приобрели украинцы, – электромобили. В октябре украинские покупатели приобрели 3114 легковых автомобилей из Китая, что в 2,6 раза больше, чем в октябре прошлого года.

По данным прессслужбы "Укравтопрома", среди них 2 512 новых авто (+157%) и 602 подержанных (+164%). При этом 92% всех приобретенных легковушек из КНР – электромобили.

Самые новые модели китайских авто:

Volkswagen ID.UNYX – 441 шт.;

BYD Song Plus – 391 шт.;

BYD Leopard 3 – 261 шт.;

Zeekr 7X – 169 шт.;

BYD Sea Lion 07 – 150 шт.

Самые популярные б/у авто из Китая:

Zeekr 001 – 57 шт.;

BYD Sea Lion 07 – 45 шт.;

Volkswagen ID.UNYX – 36 шт.;

Zeekr 7X – 33 шт.;

Audi Q4 – 30 шт.

