Дожди и облачная погода: прогноз в Украине на 25-26 октября

В субботу, 25 октября, почти по всей территории Украины ожидается дождь и облачная погода. На следующий день, 26 октября, осадки будут продолжаться в западных, северных и центральных областях, в то время как на востоке прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, похолодание будет сопровождаться кратковременными дождями, однако значительных осадков не предполагается. В субботу, 25 октября, будет дождь в большинстве регионов страны. Высокие температуры зафиксируют на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +14…+18 °C. На севере днем ожидается от +11 до +14 °C, ночью - +5…+12 °C. В центре столбики термометров покажут +12…+15 °C, на западе — около +15 °C днем и +5…+7 °C ночью. На востоке температура будет достигать +17 °C днем и +9…+14 °C ночью.

В Киеве в этот день прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Днем температура будет +11…+13 °C, ночью — +8…+10 °C.

В воскресенье, 26 октября, дожди пройдут в западных, северных и частично центральных областях. На востоке страны погода будет переменчивой, в основном без осадков. На юге температура днем поднимется до +16 °C, ночью опустится до +5 °C. В западных регионах ожидается +9…+13 °C днем, на севере – до +12 °C.

В столице воскресенье будет облачным, местами возможен дождь. Днем воздух прогреется до +11…+13 °C, а ночью температура снизится до +4…+6 °C.

