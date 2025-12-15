Дроны атаковали Москву: раздавались мощные взрывы, временно останавливали работу аэропортов (фото)

В ночь на 15 декабря Москву атаковали беспилотники – о взрывах сообщают российские телеграмм-каналы. Мэр столицы государства-агрессора Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы уничтожили 15 дронов.

Взрывы были слышны в Истринском районе Московской области. Из-за угрозы воздуха временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский, однако впоследствии ограничения отменили. Об этом сообщают Astra, мэр Москвы Сергей Собянин, Shot, Supernova+, минобороны РФ.

Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву продолжается с вечера 14 декабря. Ранее жители подмосковной Каширы также сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны.

Утром 15 декабря минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 130 дронов, из которых 25 — над территорией Московского региона.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

