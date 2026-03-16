Дроны атаковали российский Краснодарский край: горела нефтебаза (фото, видео)

В ночь на 16 марта беспилотники атаковали территорию Краснодарского края в Россия. В результате удара возник пожар на нефтебазе.

По информации мониторинговых каналов, дроны нанесли удар по городу Лабинск. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что после атаки беспилотников на территории промышленной зоны города вспыхнул пожар на нефтебазе.

В социальных сетях также распространяются видео с места происшествия. На кадрах видно масштабное возгорание, возникшее после удара беспилотников по объекту. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

