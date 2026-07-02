Дроны атаковали российское Кстово: повреждены НПЗ (фото, видео)

В российском городе Кстово Нижегородской области, примерно в 800 километрах от границы с Украиной, сообщили об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. В сети появились фото и видео, на которых виден густой дым над территорией предприятия.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, опубликовавший кадры с места происшествия. По предварительной информации, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез". После атаки на территории предприятия, вероятно, возник пожар.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного и авиационного горючего.

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По данным открытых источников, этот НПЗ уже не раз становился целью атак беспилотников. Предыдущий удар по объекту фиксировали в мае этого года.

Российские власти официально не подтвердили информацию о возможном поражении завода в Кстово. Украинская сторона также не комментировала сообщение об атаке.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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