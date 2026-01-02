Дроны атаковали российскую Самарскую область: есть попадания в НПЗ (фото)

В ночь на 2 января беспилотники атаковали Самарскую область России. По данным из открытых источников целью удара могли стать объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Как сообщают паблики Exilenova+ и SHOT, взрывы прогремели над городом Новокуйбышевск. В одном из районов зафиксировали возгорание, а силы противовоздушной обороны якобы уничтожили несколько воздушных целей.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Местные жители рассказывают, что проснулись около 1:30 ночи из-за серии громких взрывов. По их словам, всего было слышно более десяти мощных детонаций, а в небе наблюдали яркие вспышки.

Мониторинговые каналы отмечают, что под атакой могли оказаться сразу два нефтеперерабатывающих завода – Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ. Официальные российские органы пока не предоставили детальную информацию о возможных повреждениях.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

