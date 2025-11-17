Дроны атаковали Ульяновскую область России: есть возгорание на электростанции

Российские власти заявили об очередной атаке беспилотников на электроподстанцию Вешкайма в Ульяновской области — объект, который уже терпел удар месяц назад. Атаку на подстанцию в Вешкаймском районе вроде бы удалось отбить, пострадавших нет, а спецслужбы работают на месте падения обломков.

Об инциденте российский Telegram-канал Astra, губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram. Он также утверждает, что электроснабжение в населенных пунктах остается стабильным.

В то же время Astra сообщает о пожаре на подстанции, ссылаясь на подтверждающие спутниковые данные сервиса NASA Firms.

ПС 500 кВ Вешкайма является важным звеном энергосетей Поволжья и соединяет энергосистемы Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через этот объект проходят значительные объемы электроэнергии, в частности Сызранской и Жигулевской ГЭС, следующие в центральные регионы РФ.

