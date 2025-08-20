Эксперты не рекомендуют: названы 5 худших марок автомобилей

Организация Consumer Reports представила свой ежегодный антирейтинг автомобильных брендов, получивших самые низкие оценки. При составлении списка эксперты учитывали такие критерии, как безопасность, техническая надежность, результаты дорожных испытаний и мнения владельцев.

Примечательно, что ни одна из пяти марок, попавших в этот список, не была признана достойной рекомендации. Об этом пишет The Street.

Jeep оказался среди лидеров антирейтинга. Несмотря на свою легендарную репутацию и любовь поклонников внедорожников, бренд получил самые низкие оценки из-за хронических проблем с технической надежностью.

Rivian, амбициозный игрок на рынке электромобилей, также не смог избежать неутешительных результатов. Хотя его кроссоверы и пикапы пользуются спросом, это не компенсировало слабые прогнозы относительно долговечности и стабильности моделей.

Land Rover – воплощение статуса среди SUV, вновь подтвердил свою славу как технически сложный и финансово затратный в обслуживании автомобиль.

GMC также разочаровал. Несмотря на позиционирование как премиум-версия Chevrolet, результаты бренда лишь немного превысили показатели аутсайдеров рейтинга.

Последним в списке оказался Dodge – бренд, прославившийся мощными мускул-карами. Несмотря на свою популярность среди автолюбителей, он получил неутешительные результаты по уровню безопасности и ожидаемой надежности.

Отметим, что Consumer Reports проводит самостоятельные тестирования и собирает мнения владельцев, чтобы предоставить потребителям объективную оценку рынка. Результаты рейтинга этого года показали: известный бренд или элитный имидж – еще не показатель надежности или высокого качества.

