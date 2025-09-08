Грозы и дожди идут в Украину: прогноз погоды от синоптиков на неделю
На этой неделе погода в Украине будет теплой, но без сильной жары. В период с 8 по 12 сентября во многих областях ожидается дождь.
Об этом говорится в данных Укргидрометцентра. Неделя начнется с осадков: сухо будет только в Волынской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории прогнозируют дожди с грозами.
Ожидаемые дневные температуры:
- север: +22…+24°C;
- восток: +23…+28°C;
- центр: +24…+27°C;
- юг: +26…+29°C;
- заход: +22…+26°C.
Уже во вторник, 9 сентября, дожди охватят почти всю территорию Украины. На севере страны ожидается дождь с грозами.
Прогнозируемые дневные температуры:
- север: +22…+24°C;
- восток: +25…+28°C;
- центр: +24…+27°C;
- юг: +26…+28°C;
- заход: +22…+25°C.
В среду 10 сентября дожди начнут постепенно отступать. По данным синоптиков, осадки еще возможны в южных и частично западных областях.
Ожидаемые дневные температуры:
- север: +23…+26°C;
- восток: +22…+26°C;
- центр: +23…+27°C;
- юг: +24…+26°C;
- заход: +23…+26°C.
В четверг, 11 сентября почти по всей Украине прогнозируется солнечная погода. Кратковременные дожди возможны только на западе – в Закарпатской и Львовской областях.
Дневные температуры ожидаются:
- север: +22…+25°C;
- восток: +21…+25°C;
- центр: +23…+26°C;
- юг: +24…+27°C;
- заход: +23…+28°C.
В конце недели дожди охватят большинство западных областей Украины.
Прогнозируемые дневные температуры:
- север: +22…+25°C;
- восток: +21…+25°C;
- центр: +23…+25°C;
- юг: +24…+27°C;
- заход: +23…+28°C.
