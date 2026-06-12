Исчезнут мгновенно: как бороться с улитками на огороде

Улитки и улитки относятся к самым опасным огородным вредителям. Они повреждают листья, ягоды, плоды и молодые побеги, а их присутствие часто остается незаметным из-за ночного образа жизни. Днем моллюски прячутся в верхних слоях почвы, под камнями, досками или среди растительных остатков, а после заката выходят на поиски пищи.

О появлении улиток на участке свидетельствуют характерные отверстия на листьях и сверкающие слизистые следы, которые они оставляют после себя. Если не принимать меры, вредители могут нанести значительный ущерб урожаю. Об этом пишет ТСН.

Как уменьшить количество улиток на огороде

Эффективнее всего бороться с улитками с мая по июль, когда они активно размножаются. Для этого рекомендуется регулярно выпалывать сорняки, скашивать траву, разрыхлять почву и убирать с участка груды листьев, старые пеньки, ветки и другие укрытия, где моллюски прячутся от жары и холода.

Не менее важны междурядные обработки почвы, ведь именно там вредители часто откладывают яйца.

Ручной сбор и ловушки

Одним из самых действенных методов остается ручной сбор моллюсков. Лучше всего делать это после дождя, ночью или ранним утром, когда улитки наиболее активны.

Для упрощения сбора на участке можно разложить мокрые тряпки, куски шифера, фанеры или доски. Вредители охотно прячутся под ними, после чего их легко собрать и уничтожить.

Какие приманки привлекают улиток

Улитки хорошо реагируют на сладкие и ферментированные запахи. Для ловушек можно использовать пиво, кефир, компот или воду с медом. Напитки наливают в неглубокие емкости, размещаемые на уровне почвы. Уже на следующее утро в ловушках можно найти немало вредителей.

Также как приманки подходят кожуры дыни, арбуза или грейпфрута. Моллюски собираются под ними в поисках влаги и пищи, что значительно упрощает их отлов.

Растения, которых боятся улитки

Отпугнуть вредителей помогают растения с резким ароматом. В междурядьях рекомендуют высаживать чеснок, лук, лаванду, розмарин или щавель. Их запах создает естественный барьер для улиток и улиток.

Кроме того, моллюски чувствительны к извести. Его рассыпают на грядках вечером, когда вредители выходят на поверхность. Однако этот способ наиболее эффективен только при сухой погоде.

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Народные растворы для опрыскивания

Для защиты растений используют раствор горчицы. Для его приготовления 50 г порошка растворяют в 300 мл воды, настаивают, после чего доливают еще 700 мл воды. Полученным средством опрыскивают культуры.

Альтернативой может стать настой чеснока. Несколько измельченных зубчиков заливают водой, настаивают и используют для обработки растений. Еще одно популярное средство – раствор нашатырного спирта. Для этого 100-150 мл 10-процентного нашатыря разводят в 10 литрах воды. Обработку проводят поздним вечером, когда улитки наиболее активны.

Природные враги вредителей

В борьбе с улитками могут помочь природные хищники. Улитками и улитками охотно питаются куры, гуси, утки, ежи, лягушки и многие виды птиц. Чтобы привлечь пернатых помощников, на участке можно установить кормушки, а для лягушек – оставить небольшие емкости с водой.

Комплексный подход, объединяющий профилактику, ловушки, народные средства и привлечение природных врагов, позволяет значительно сократить популяцию улиток и защитить будущий урожай.

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