Как военнообязанному сняться с розыска ТЦК через Резерв+: объяснение юриста

Во время действия всеобщей мобилизации в Украине военнообязанных, нарушающих правила военного учета, могут объявить в розыск по решению территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В некоторых случаях отменить этот статус можно дистанционно через приложение "Резерв+".

Об этом сообщается на портале "Юристи.UA". ТЦК контролируют соблюдение правил военного учета и вправе применять к нарушителям административную ответственность. В период особого периода штраф за такие нарушения составляет 17 тысяч гривен.

Если штраф не уплачен в установленный законом срок, военнообязанного могут объявить в розыск. Именно с такой ситуацией к юристам обратился один из пользователей. По его словам, несмотря на действующее бронирование, приложение "Резерв+" показало статус "в розыске" из-за якобы неявки по повестке, которую он, как утверждает, не получал.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в редких случаях проблему можно решить дистанционно. Для этого в приложении "Резерв+" доступна функция "Исправить данные онлайн", позволяющая подать запрос на проверку законности внесения лица в розыск без необходимости лично посещать ТЦК. По словам специалиста, это самый быстрый способ урегулирования ситуации.

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Что делать, если онлайн-обращение не помогло

В то же время дистанционное решение вопроса возможно не во всех случаях. Если после подачи запроса статус не меняется, юрист советует обратиться в ТЦК, который принял решение о розыске.

Необходимо подать заявление с требованием упразднить розыск и закрыть дело об административном правонарушении из-за отсутствия его состава, если повестка фактически не вручалась. Если же ТЦК откажет в удовлетворении заявления, то бездействие учреждения можно обжаловать в окружном административном суде.

В качестве альтернативы специалист также рекомендует лично посетить ТЦК. С собой следует иметь паспорт и электронный военно-учетный документ, в котором указана информация о действующем бронировании.

Когда повестка считается врученной

Владислав Дерий обратил внимание, что повестка может считаться врученной даже без фактического получения адресатом. Это касается случаев, когда документ был отправлен по почте по адресу, который военнообязанный указал при обновлении своих учетных данных.

Поэтому система может автоматически зафиксировать неявку и присвоить статус "в розыске". В то же время, если человек имеет действующее бронирование и не получал никакого уведомления от почтового оператора о поступлении заказного письма, юрист считает, что оснований для привлечения к ответственности в такой ситуации быть не должно.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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