Какая категория украинцев может досрочно потерять бронь и почему

Отсрочка от мобилизации не аннулируется в случае, если работник переводится на другую должность в пределах того же предприятия. Перечень оснований закреплен в пункте 31 Порядка №76.

О юридических нюансах кадровых изменений и основаниях для досрочной отмены бронирования РБК-Украина рассказал военный юрист Михаил Лобунько. По словам эксперта, существует четкий и ограниченный перечень оснований, по которым работник может лишиться бронирования ранее определенного срока.

Среди основных причин для отмены бронирования:

утрата предприятием статуса критически важного (по решению уполномоченного органа);

увольнение работника (за исключением внутреннего перевода);

инициатива работодателя — при наличии обоснованного представления через "Действие", но не чаще раза в пять дней;

ликвидация предприятия или невыполнение условий бронирования (например, превышение установленной квоты).

В то же время, кадровые изменения внутри компании не влияют на действие бронирования. Перевод работника между должностями или подразделениями в пределах одного предприятия не является основанием для его отмены.

"Бронировка сохраняется автоматически. Работодатель обязан в течение трех дней уведомить территориальный центр комплектования об смене должности или подразделения. После этого информация обновляется в системе Резерв+, и статус бронирования остается в силе", — объясняет юрист.

Также он обратил внимание, что процедура контроля со стороны государства стала более быстрой. Согласно обновленным правилам, с 2026 года аннулирование бронирования может происходить автоматически через "Действие" в течение 24–72 часов.

