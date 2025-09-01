Какая категория украинцев может потерять субсидии в 2025 году

Жилищная субсидия является важной составляющей социальной защиты населения, ведь она помогает украинцам платить коммунальные услуги. В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают, что право на такую помощь имеют не все, поскольку государство установило четкие и достаточно строгие правила его назначения.

Об этом пишет enonvosty. Главная цель этих критериев — сделать систему прозрачной и обеспечить, чтобы средства получали именно те семьи, которые действительно в этом нуждаются. Однако из-за жестких условий количество домохозяйств, которые могут претендовать на субсидию, существенно ограничивается.

Читайте также: В Украине с 1 сентября вырастет один из тарифов на электроэнергию: повлияет ли это на обычных потребителей

Чаще всего отказ получают из-за наличия долгов за коммунальные услуги. Если сумма задолженности превышает 680 гривен и не уплачена в течение трех месяцев субсидию не назначают. Исключение возможно только тогда, когда долг уже погашен, заключено соглашение о его реструктуризации или продолжается судебное обжалование.

Раньше мы рассказывали, что в коммунальных платежках украинцев могут появиться доначисления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!