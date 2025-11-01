Українська
Война в Украине

Какая категория военных может получить дополнительные выплаты до 30 тысяч гривен

Цихоцкая Мария

Согласно новым правилам, сумма доплат будет зависеть от учебной погрузки и времени

Инструкторы и преподаватели в военных учебных заведениях смогут получать ежемесячные прибавки от 15 до 30 тысяч гривен. Такое решение принял Кабмин, внеся изменения в постановление №168 и расширив перечень военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения.

Согласно новым правилам, сумма доплат будет зависеть от учебной погрузки и времени, которое специалисты тратят на подготовку военных. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Надбавки будут получать работающие в высших военных учебных заведениях, институтах, на факультетах и кафедрах военной подготовки, а также в отделениях и учреждениях профессионального высшего военного образования.

Целью решения является повышение престижа преподавательской деятельности в военной сфере и стимулирование качественной подготовки будущих военных специалистов. Постановление вступит в силу через три дня после опубликования и начнет применяться с 31 августа 2025 года.

