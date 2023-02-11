Какие категории украинцев имеют право на отсрочку от мобилизации: список

Кто из граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации

В Украине, через полномасштабное вторжение России, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако существуют определенные категории граждан, которых не могут призвать на службу в армию.

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Какие военнообязанные граждане не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

работники, забронированные на период мобилизации и военного положения;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, на содержании которых находятся 3 и более детей младше 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, но которой не установлена инвалидность;

лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

лица, имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей и мужа, или жену, проходящую военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым

работники органов военного управления или органов управления, воинских частей или подразделений, предприятий, учреждений и организаций;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

лица с инвалидностью, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет или женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей и мужа, или жену, проходящую военную службу в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

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Призову на службу на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального или профессионально-технического образования, заведений общего среднего образования, если они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального или профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащие или работники образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лица, погибшие или пропавшие без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, которые в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лица, погибшие или пропавшие без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Не подлежат призыву во время частичной мобилизации:

В течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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