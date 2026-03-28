Какой категории военнообязанных с инвалидностью отменят отсрочку с 1 апреля

Мобилизация в Украине продолжается, однако даже в условиях полномасштабной войны закон предусматривает категории граждан, которые не могут быть призваны к службе. В частности это касается мужчин с серьезными заболеваниями и установленной инвалидностью по результатам медико-социальной экспертизы.

В то же время, наличие инвалидности не всегда автоматически гарантирует отсрочку. Рассмотрим, в каких случаях люди с инвалидностью могут подлежать мобилизации в 2026 году и есть ли группа, полностью освобождаемая от призыва. Об этом пишет Униан.

Кто с инвалидностью не подлежит мобилизации

Согласно Закону Украины №3543, лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу. Об этом прямо указано в статье 23: независимо от группы инвалидности такие граждане имеют право на отсрочку. В то же время они могут вступить в армию только на добровольных началах.

Таким образом, принудительная мобилизация людей с любой группой инвалидности (включая 2 группу) пока невозможна — при условии, что оформлена соответствующая отсрочка.

Еще один важный момент — право на свободное пересечение государственной границы. Лица с инвалидностью могут уезжать из Украины, независимо от группы, при наличии документов, подтверждающих их статус.

Когда мобилизация с инвалидностью все же возможна

Несмотря на общее правило, существуют исключения, при которых лицо с инвалидностью может быть призвано.

1. Подтверждение инвалидности не состоялось при повторном осмотре. Инвалидность требует регулярного подтверждения (в зависимости от группы раз в определенный период). Если во время перекомиссии состояние здоровья улучшилось и статус не подтвержден, человек теряет инвалидность и, соответственно, право на отсрочку (при отсутствии других оснований). В таком случае его могут мобилизовать на общих основаниях.

2. Отсрочка не оформлена должным образом. Инвалидность сама по себе является основанием для отсрочки, но ее нужно официально оформить. Если мужчина не обращался в территориальный центр комплектования и не подал соответствующие документы, система может не располагать информацией о его статусе. В такой ситуации он может получить повестку на всеобщих условиях.

