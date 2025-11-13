Кое-где стоимость взлетела до 24%: где в Украине больше выросла стоимость жилья

Аналитики проанализировали изменение средних цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры за год в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Самое доступное жилье оказалось в Одессе, в то время как в столице и Львове цены остаются самыми высокими. Днепр занял второе место среди "бюджетных" городов с медианной ценой 1,1 млн грн (26 тыс. долларов), при этом годовой рост составил всего 5%.

В Одессе однокомнатную квартиру можно было приобрести за 1,7 млн грн (40 тыс. долларов), что на 22% больше, чем годом ранее, и это рекордный рост среди рассматриваемых городов. Об этом пишет Униан.

В Киеве и Львове медианные цены на однокомнатные квартиры остаются самыми высокими:

Киев - 3,2 млн грн (76 тыс. долларов), +13% в год;

Львов – 2,3 млн грн (55 тыс. долларов), +10%.

Двухкомнатные квартиры в Харькове, несмотря на самую низкую медианную цену, показали наибольший рост +24% до 1,4 млн грн (33 тыс. долларов). В Днепре цены остались практически на уровне прошлого года – 1,5 млн грн (36 тыс. долларов), +3%.

В Одессе двухкомнатные квартиры подорожали на 18% - до 2,3 млн грн (55 тыс. долларов). В Киеве и Львове медианные цены выросли на 11% и 14% соответственно: до 4,8 млн. грн. (114 тыс. долларов) и 3,1 млн. грн. (74 тыс. долларов).

Среди трехкомнатных квартир наибольший рост зафиксирован в Харькове – +22%, до 1,8 млн грн (43 тыс. долларов), при этом это самые низкие цены среди крупных городов. В Днепре трехкомнатную квартиру можно приобрести за 2,1 млн. грн (50 тыс. долларов), +12% за год. Во Львове цены поднялись на 12% до 3,9 млн грн (92 тыс. долларов), в Одессе – на 17%, до 2,9 млн грн (69 тыс. долларов).

Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Киеве — 7,1 млн грн (168 тыс. долларов), что на 14% больше, чем в прошлом.

По выводам аналитиков, рынок покупки квартир в крупных городах демонстрирует умеренный, но стабильный рост цен. Наиболее динамично дорожает жилье в Харькове и Одессе, цены в Днепре почти не изменились, а Киев и Львов остаются самыми дорогими городами страны.

