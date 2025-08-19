Когда будут отдыхать школьники в 2025-2025 году: расписание каникул

Учебный год 2025-2026 в Украине официально начнется 1 сентября 2025 и продлится до 30 июня 2026-го. В то же время, школы имеют право самостоятельно планировать образовательный процесс, поэтому даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.

По ориентировочному графику учащиеся пойдут на осенние каникулы с 27 октября по 2 ноября 2025 года, зимние будут продолжаться с 27 декабря по 11 января, весенние – с 23 по 29 марта 2026-го. Летний отдых начнется с 1 июня. Об этом рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Реформировании высшего образования в Украине: студентам придется отрабатывать бесплатное обучение

Окончательные даты определяет педагогический совет каждой школы, который также принимает решение о длительности обучения и формате занятий – очный, дистанционный или смешанный.

На календарь учебного года могут влиять ситуация с безопасностью в регионе или эпидемиологические обстоятельства. В случае необходимости школы могут временно приостанавливать очное обучение или закрывать отдельные классы на карантин, что повлияет на расписание каникул.

Напомним, Федоров анонсировал отмену дистанционного обучения в украинских школах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!