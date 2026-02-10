Кому автоматически продолжат отсрочку в 2026 году: полный список

Около 90% отсрочок от мобилизации в Украине продолжаются автоматически, без необходимости подавать заявления, справки или стоять в очереди. Основания для продолжения проверяются через государственные реестры, а подтверждение отражается в резерв+, сообщили в Запорожском областном ТЦК.

До 2 февраля включительно произошло очередное автоматическое продление отсрочок. Об этом пишет sud.ua.

В систему добавили новые категории украинцев, которые теперь могут пользоваться автоматическим продолжением:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

лица, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

опекуны недееспособных лиц;

те, чьи супруги или мужья имеют инвалидность III группы;

люди, ухаживающие за родственниками 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

школьные учителя.

Автопродолжение также остается в силе для ранее определенных категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

те, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы;

родственники или родители супругов с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины военных с ребенком;

родители троих и более детей в браке;

студенты и аспиранты;

работники высшего и профессионального образования;

родственники лиц, погибших или пропавших без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, посмертно отмеченных за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Пользователи Резерв+, чьи отсрочки продолжаются автоматически, сначала получают push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных – подтверждение о продлении отсрочки.

Если сообщение не поступило, значит, в государственных реестрах недостаточно актуальной информации или она устарела. В таком случае следует обратиться с соответствующими документами в любое удобное ЦНАП, ведь ТЦК и СП больше не принимают такие заявления напрямую.

