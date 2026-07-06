Кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение

Официально трудоустроенные украинцы могут вернуть часть средств, израсходованных на образование, оформив налоговую скидку. Государство компенсирует до 18% от стоимости обучения, если оплачивались образовательные услуги для себя, детей или других близких родственников.

Подать декларацию и необходимые документы нужно до 31 декабря 2026, иначе право на возмещение будет потеряно. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка – это механизм, позволяющий вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного из заработной платы. Фактически речь идет о компенсации части расходов на обучение за счет уже уплаченных налогов.

В то же время возвращается не полная стоимость обучения, а только сумма в пределах уплаченного за отчетный год НДФЛ. Именно поэтому воспользоваться таким правом могут только граждане, официально работавшие и уплачивавшие этот налог.

Кто может получить компенсацию

Если у студента нет официального трудоустройства, оформить налоговую скидку может один из родителей или другой близкий родственник, оплативший обучение и имеющий соответствующие подтверждающие документы.

Право на налоговую скидку имеют:

официально трудоустроены граждане, оплачивавшие собственное обучение;

студенты, работающие официально и самостоятельно оплачивают контракт;

родители, оплачивавшие обучение детей;

усыновители, опекуны, попечители и другие члены семьи первой степени родства, финансировавшие обучение родственников.

За какое обучение можно получить возмещение

Налоговая скидка распространяется на оплату обучения в украинских учебных заведениях разных уровней. К расходам, которые могут быть компенсированы, относятся:

детские сады;

заведения дошкольного образования;

школы и лицеи;

профессионально-технические учебные заведения;

колледжи;

университеты;

отдельные заведения внешкольного образования, музыкальные школы, кружки и спортивные секции, если они отвечают требованиям законодательства.

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Какую сумму можно вернуть

Размер компенсации зависит от стоимости обучения и суммы НДФЛ, уплаченной заявителем за отчетный год. Максимально можно вернуть до 18% от понесенных расходов, но не больше суммы фактически уплаченного налога.

Например, если за год на обучение потратили 30 тысяч гривен и было уплачено достаточно НДФЛ, сумма возврата может составить около 5,4 тысяч гривен. Если оплачивалось обучение нескольких членов семьи, размер компенсации соответственно увеличивается.

Какие документы необходимы

Для оформления налоговой скидки нужно подготовить:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию договора с учебным заведением;

квитанции, чеки или платежные документы, подтверждающие оплату;

справку о доходах с места работы;

документы, подтверждающие родственные связи, если оплачивалось обучение ребенка или другого члена семьи.

В случае оплаты онлайн необходимо указать реквизиты электронных платежных документов.

Как подать заявление

Подать декларацию можно несколькими способами:

лично в территориальный орган Государственной налоговой службы;

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении;

через электронный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи.

После проверки документов средства будут перечислены на банковский счет заявителя. Как правило, это происходит в течение 60 календарных дней после принятия декларации.

В КГГА также отмечают, что право на налоговую скидку действует только в течение установленного срока. Если не подать декларацию до конца 2026 года, воспользоваться компенсацией за этот период уже не получится. Кроме того, получить возмещение не могут лица, не имеющие официального дохода и не уплачивавшие НДФЛ, даже если самостоятельно оплачивали обучение.

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