Кто может остаться без субсидии в 2025 году: ответ Минсоцполитики

Выплата субсидий в Украине может быть приостановлена по разным причинам. Хотя жилищные субсидии продолжают начислять, не все граждане имеют право на их получение из-за определенных требований, которые могут стать основанием для отказа.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, одной из главных причин отказа является слишком большая площадь жилья. Субсидия не назначается, если площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома – 230 кв. м. Исключение производят только для многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей и жилья, оформленного на несколько лицевых счетов.

Еще одним основанием для отказа являются большие финансовые затраты. Если в течение года перед подачей заявления кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен, это может повлиять на решение о субсидии. К таким расходам относятся покупка недвижимости, автомобилей, финансовых активов, строительных материалов, значительные единовременные платежи за услуги (за исключением медицинских, образовательных и коммунальных), крупные денежные переводы, инвестиции или покупка иностранной валюты.

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Субсидия также не предоставляется, если в собственности есть более одного жилого помещения, за исключением общежитий, сельских домов или недвижимости на временно оккупированных территориях. Отказать могут и при наличии автомобиля, выпущенного менее 5 лет назад, или двух и более транспортных средств в возрасте до 15 лет.

Еще одна причина отказа — задолженность по алиментам более трех месяцев, если нет подтвержденных уважительных причин, таких как безвестное исчезновение, домашний арест или лечение от наркозависимости.

Если ранее субсидия была получена в избытке и средства не были возвращены по требованию органов соцзащиты, новая помощь может быть не назначена. В случае отказа можно обратиться в соответствующие органы для пересмотра решения или получения разъяснений.

Другим основанием для отказа может быть наличие более 100 тысяч гривен на банковских счетах или в виде облигаций. Также субсидию не назначают, если члены домохозяйства не имеют официального дохода, их средний доход меньше минимальной заработной платы или если в течение последних трех месяцев не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

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