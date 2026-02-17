Льготные кредиты на генераторы для владельцев частных домов: как получить

В Украине реализуется масштабная государственная программа поддержки владельцев частных домов, позволяющая приобрести оборудование для автономного энергопитания на льготных условиях. Кроме пониженной процентной ставки по кредиту предусмотрена также частичная компенсация расходов из госбюджета.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. Программа позволяет оформить ссуду в банках-партнерах со ставкой от 0% годовых — ее размер зависит от срока кредитования. Если кредит берется на срок до одного года, ставка составляет 0% годовых, до двух лет – 5%, до трех лет – 7%. В случае оформления ссуды на более длительный период, но не более десяти лет, применяется стандартная банковская ставка. Максимальная сумма кредита по одному адресу составляет 480 тысяч гривен.

Государство возвращает часть средств после установки и ввода оборудования в эксплуатацию. Размер компенсации зависит от выбранного комплекта: 20% стоимости покрывают при покупке только генератора, 25% - если покупается генератор вместе с аккумулятором, и 30% - за полный комплект, включающий солнечную электростанцию, генератор и аккумулятор. Важно, что кредитные средства можно направить не только на приобретение техники, но и дополнительное оборудование и монтажные работы.

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в один из банков, участвующих в государственной инициативе "Доступные кредиты 5-7-9%", подать заявку с указанием необходимого оборудования и пройти проверку платежеспособности. В случае одобрения банк перечисляет денежные средства непосредственно поставщику в безналичной форме. После установления системы правительство компенсирует определенный процент суммы кредита, зачислив его на счет заемщика.

