Мобилизация-2025: какая категория женщин не имеет права уезжать за границу

В Украине большинство женщин имеют право свободно выезжать за границу, однако в некоторых случаях действуют ограничения. В то же время существуют категории, для которых выезд запрещен.

Как сообщает УНИАН, за границу могут ехать и женщины, состоящие на военном учете, в том числе медработницы. Не могут покидать территорию Украины:

женщины-госслужащие, полицейские и имеющие доступ к государственной тайне;

военнослужащие, ведь на них распространяются такие же ограничения, как и мужчин во время мобилизации.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Кроме того, суд может временно запретить выезд женщинам-должницам или находящимся под следствием.

Напомним, мы уже писали, имеет ли право УБД на бесплатный проезд по общественному транспорту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!