Мобилизация ФЛП и самозанятых: как оформить налоговые льготы

Физические лица-предприниматели и самозанятые граждане, мобилизованные или вступившие на военную службу по контракту, могут воспользоваться налоговыми льготами. Они действуют даже в тех случаях, когда предприниматель имеет наемных работников или продолжает получать доход от своей деятельности.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба. Налоговые послабления предусмотрены для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и призванных во время мобилизации или проходят военную службу по контракту.

Главное условие состоит в том, что статус предпринимателя или самозанятого лица должен быть оформлен еще до момента мобилизации или подписания контракта.

От каких налоговых обязательств освобождают

На весь период прохождения военной службы, но не ранее 24 февраля 2022, такие лица освобождаются от:

начисления и уплаты налога на доходы физических лиц;

уплаты единого налога;

уплаты военного сбора;

уплаты единого социального взноса за себя;

представление налоговой отчетности по этим платежам.

При этом право на льготы сохраняется независимо от того, имеет предприниматель наемных работников или продолжает получать прибыль от хозяйственной деятельности во время службы.

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На какой период предоставляется увольнение

Льгота начинает действовать с первого числа месяца, в котором личность мобилизована или она заключила контракт с Вооруженными силами Украины. Она сохраняется до последнего дня месяца, в котором военнослужащий был демобилизован.

Как оформить льготу

Для получения освобождения от налоговых обязательств необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации и представить копию военного билета или иного документа, подтверждающего мобилизацию.

Если информация о прохождении службы отсутствует в базах контролирующего органа, вместо военного билета можно предоставить копию контракта о прохождении военной службы.

В Государственной налоговой службе также сообщили, что для поддержки предпринимателей, защищающих Украину, в территориальных подразделениях работают специальные временные рабочие группы и функционируют отдельные горячие линии, где можно получить необходимые консультации.

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