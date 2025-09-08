Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 9 сентября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, и поэтому многие люди в такие дни испытывают головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Во вторник, 9 сентября, показатель будет составлять 2,7, снова вернувшись на безопасный зеленый уровень. В то же время эксперты отмечают, что прогнозы обновляются каждые три часа, так что ситуация может меняться.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце, когда в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Они достигают магнитосферы Земли и вызывают колебания, которые мы ощущаем на себе. Слабые изменения, когда К-индекс не превышает 4, обычно почти незаметны. Но значительные бури, от 5 и выше, способны не только усугублять самочувствие, но и влиять на работу спутников, мобильной связи и радиоволн. Самые сильные явления, достигающие индекса 7 или 8, могут даже сопровождаться полярными сияниями.

Для человека главными последствиями являются головная боль, сонливость, раздражительность и усталость. Специальных лекарств от этого нет, однако свое состояние можно облегчить правильным образом жизни. В такие дни важно высыпаться, питаться полезной пищей, избегать острых, соленых и жирных блюд, а также ограничивать алкоголь и кофе. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и спокойная атмосфера без конфликтов. Многие отмечают, что утром помогает контрастный душ, а вечером – теплая расслабляющая ванна. Людям с хроническими заболеваниями врачи советуют больше отдыхать и содержать необходимые препараты.

