Можно есть и худеть: названы лучшие продукты для завтрака

Диетологи в один голос отмечают: завтрак – самый необходимый прием пищи для человека. Утреннее употребление пищи важно не только для пищеварительной системы, но и для всего организма. Пропуск завтрака может помешать здоровью.

Чем и как лучше завтракать утром, мы уже писали раньше. А сейчас попытаемся узнать, есть ли такие продукты, которые помогают одновременно насыщать желудок и помогать в борьбе с лишним весом.

Как пишет издание, специализирующееся на правильном питании, те, кто не пропускает завтраков, имеют меньше проблем с лишним весом, чем те, кто пренебрегают утренним приемом пищи.

Диетология и профессор по семейным и потребительским наукам в Университете Бейлор в Вако (США) Сьюзи Виммс отметила изданию, что завтракать надо обязательно, но вы не утром "копаться в стопке блинов и тарелке с беконом". Она говорит: "вы не можете пить кофе и рассчитывать на похудение или даже на сохранение потерянного веса – пища, которую вы выбираете, имеет значение".

Специалист пояснила, что завтрак способен держать аппетит под контролем. Если вы едите через два-три часа после утреннего пробуждения, то уровень сахара в крови может снизиться. А некоторые гормоны, подпитывающие голод, могут быть нарушены. Как результат – что бы вы ни съели, ваш организм будет нуждаться в перекусах.

Диетолог Медицинского центра Mercy в Балтиморе Ли Трейси отмечает: когда вы действительно голодны, "менее вероятно, что вы выберете более здоровые варианты еды". Голод заставит вас есть больше калорий и жира, чем вы планировали, а затем лишние килограммы начнут скапливаться.

Завтрак, по ее словам, дает больше энергии на весь день и вы не будете нуждаться в "дозаправке" длительное время.

Как питаться для похудения

Выбирайте белок и клетчатку. Еда, богатая белком (например, яйца) и с высоким содержанием клетчатки (например, овсянка и цельнозерновые хлопья), является отличным выбором для сброса килограммов и сохранения меньшего веса. "Они удовлетворяют вас и дольше дают ощущение сытости", — объяснила Ли Трейси.

Она посоветовала также не забывать о фруктах и овощах, богатых витаминами и клетчаткой.

"Подумайте о завтраке как о возможности добавить их", — посоветовала она. По словам Ли Трейси, даже яблоко и ломтик сыра или яйцо, сваренное вкрутую с морковью и ломтиками сельдерея, помогут вам "дотянуть до полудня или обеда".

Также она посоветовала сбавлять порцию завтрака и считать калории. Некоторые продукты для завтрака богаты скрытыми калориями. "Бывает, что люди добавляют пять или более фруктов в полосе, а также протеиновый порошок, не осознавая, насколько быстро накапливаются калории. Размер порции также может быть сложным, поэтому используйте мерные стаканчики. Одна чашка хлопьев может быть меньше, чем вы думаете", — сказала она.

По ее словам, на завтрак нужно съесть не менее 250-300 калорий. Если вы слишком активны, то можно и 500-600 калорий, однако в основном это касается мужчин.

Если вы очень заняты и завтракаете на ходу, специалист посоветовала брать с собой следующие продукты:

Банан, завернутый в цельнозерновой корж с парой столовых ложек арахисового масла

Смузи из ягод, нежирного йогурта, льда и воды

Овсянка быстрого приготовления

Яичную запеканку с овощами

Тем временем диетологи в комментарии "Eat This, Not That!" заметили, что в завтрак "для похудения" нужно вкладывать следующие продукты:

Ягоды, особенно клюкву – ее называют "суперпродуктом", поскольку она содержит много антиоксидантов вместе с антоцианами, обладающими противовоспалительными свойствами. Если вы хотите похудеть, добавьте свежие ягоды к своей полосе или овсяной каше, поскольку они обладают низкой калорийностью. Лишь одна чашка черники даст вам четыре грамма пищевых волокон и 25% рекомендованной суточной нормы витамина С. Кроме того, одна целая чашка содержит всего 80 калорий! Семена чиа – они чрезвычайно насыщены питательными веществами, содержат омега-3 жирные кислоты, кальций, магний, марганец и растворимую клетчатку. Исследования показали, что включение растворимой клетчатки в ваш рацион связано с потерей веса. Кроме того, семена чиа также содержат высокое количество белка, что может снизить чувство голода. Семена чиа можно добавлять в полосы или йогурты. Яйца – еще один отличный суперпродукт для завтрака, поскольку они наполнены питательными веществами. Кроме того, они очень универсальны. К примеру, их можно смешать с овощами и сделать омлет, или добавить к тостам из авокадо.

"Они содержат так много замечательных витаминов и минералов, которые очень полезны для нашего здоровья. Яйца также содержат большое количество белка, который может способствовать чувству удовольствия и полноты", – объяснили диетологи.

Авокадо – считается высококалорийной пищей с высоким содержанием калия, фолиевой кислоты и витаминов С и К. Авокадо богато клетчаткой и полезными для сердца ненасыщенными жирами, помогающими оставаться сытыми между приемами пищи и перекусами.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

