На какие выплаты имеют право дети погибших или пропавших без вести военнослужащих

В феврале этого года вступили в силу изменения в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Теперь выплаты семьям военных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, будут распределяться поровну между родственниками, но получить они смогут лишь часть этих средств.

Об этом пишет Общественное. По ее словам, согласно пункту 6 статьи 9 закона, военнослужащие, захваченные в плен, сохраняют право на выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

"Но это правило не распространяется на военных, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части или дезертировавших из ВСУ", - уточнила Кравченко.

Военные имеют право составить письменное распоряжение на случай плена или пропажи без вести, в котором они могут определить, кому из родственников и в каких долях должно выплачиваться денежное довольствие.

Если такого распоряжения нет, выплаты распределяются следующим образом:

50% от общей суммы равными долями получают представители первой очереди — супруга/супруг, законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства или их законные представители, родители военного (кроме получающих алименты или лишенные родительских прав).

от общей суммы равными долями получают представители первой очереди — супруга/супруг, законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства или их законные представители, родители военного (кроме получающих алименты или лишенные родительских прав). Если нет представителей первой очереди, 20% суммы распределяются среди второй очереди — совершеннолетние дети, родные братья или сестры.

суммы распределяются среди второй очереди — совершеннолетние дети, родные братья или сестры. Остальные деньги ( 50% или 80% ) хранятся в воинской части и будут выплачены военному по возвращении. В случае его смерти эти средства становятся частью наследства.

Для получения выплат члены семьи подают заявление на имя командира воинской части через территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который направил уведомление о пропавшем или военном. К заявлению прилагаются документы в зависимости от статуса заявителя:

копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи;

справка о месте жительства или пребывания;

копия свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

копия документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.

Командир воинской части рассматривает документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе, о чем сообщает заявителя в письменном виде.

Выплата денежного довольствия осуществляется ежемесячно со дня плена или исчезновения военного без вести до его освобождения, признания без вести пропавшим или умершим по закону.

Закон также предусматривает выплату дополнительного вознаграждения до 100 тыс. грн военным, находящимся в плену (кроме добровольно сдавшихся), заложникам или интернированным в нейтральных государствах, а также пропавшим без вести военным независимо от того, произошли ли события до или после введения военного положения.

