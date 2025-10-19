На які виплати мають право діти загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців

У лютому цього року набули чинності зміни до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Відтепер виплати сім’ям військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, будуть розподілятися порівну між родичами, але отримати вони зможуть лише частину цих коштів.

Про це пише Суспільне. За її словами, відповідно до пункту 6 статті 9 закону, військовослужбовці, захоплені в полон, зберігають право на виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

"Але це правило не поширюється на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували зі ЗСУ", — уточнила Кравченко.

Військові мають право скласти письмове розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти, у якому вони можуть визначити, кому з родичів і в яких частках має виплачуватися грошове забезпечення.

Якщо такого розпорядження немає, виплати розподіляються наступним чином:

50% від загальної суми рівними частками отримують представники першої черги — дружина/чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники, батьки військового (крім тих, що отримують аліменти або позбавлені батьківських прав).

Якщо немає представників першої черги, 20% від суми розподіляються серед другої черги — повнолітні діти, рідні брати чи сестри.

Решта грошей (50% або 80%) зберігається у військовій частині і буде виплачена військовому після повернення. У разі його смерті ці кошти стають частиною спадщини.

Для отримання виплат члени сім’ї подають заяву на ім’я командира військової частини через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який направив сповіщення про зниклого чи захопленого військового. До заяви додаються документи залежно від статусу заявника:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї;

довідка про місце проживання або перебування;

копія свідоцтва про шлюб;

копії свідоцтв про народження дітей;

копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Командир військової частини розглядає документи протягом 15 днів та ухвалює рішення про виплату або відмову, про що повідомляє заявника письмово.

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця з дня полону або зникнення військового безвісти до його звільнення, визнання безвісти зниклим або померлим за законом.

Закон також передбачає виплату додаткової винагороди до 100 тис. грн військовим, які перебувають у полоні (крім добровільно здавшихся), заручникам або інтернованим у нейтральних державах, а також військовим, що зникли безвісти, незалежно від того, чи події сталися до чи після введення воєнного стану.

