Нарушение воздушного пространства Польши дронами России: Туск созывает экстренное заседание правительства

Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно собрал правительство на экстренное заседание, которое состоится в 9 утра по киевскому времени. Кроме того, глава правительства провел совещание с министрами, ответственными за государственную сохранность.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. Ночь на 10 сентября стала одной из самых напряженных: Россия совершила массированную воздушную атаку по Украине, взрывы раздавались во Львове, Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской, а в Винницкой области зафиксировано попадание по промышленным объектам.

Особую обеспокоенность вызвал инцидент с пересечением польской границы враждебными объектами. Польские военные провели операцию по нейтрализации и применили оружие. Дональд Туск уже проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о сбитых над территорией Польше целях. Это впервые Варшава была вынуждена сбивать российские объекты непосредственно в собственном воздушном пространстве.

