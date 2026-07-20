Не все украинцы пенсионного возраста могут получить пенсию: объяснение ПФУ

Если у человека нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии, он может оформить государственную социальную помощь. Размер такой выплаты определяется в зависимости от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность и категории получателя.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Право на такую помощь в большинстве своем имеют малообеспеченные граждане. Для ее назначения среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В то же время, для отдельных категорий действуют исключения. В частности, люди с инвалидностью I группы и дети, потерявшие кормильца, могут получать пособие независимо от уровня доходов семьи.

Кто может претендовать на выплаты

Государственная социальная помощь назначается:

людям с инвалидностью I, II или III группы;

гражданам, которые достигли 65-летнего возраста, но не приобрели необходимый страховой стаж для назначения пенсии;

детям, потерявшим кормильца, если умерший не имел достаточного страхового стажа для назначения пенсии.

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Какие суммы выплачивают в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 грн. Именно от этой суммы рассчитывается размер государственной помощи.

Установлены следующие размеры выплат:

150% - на троих и более детей, потерявших кормильца (3 892,50 грн);

120% - на двоих детей, потерявших кормильца (3 114 грн);

100% — на одного ребенка, потерявшего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам со званием "Мать-героиня" (2 595 грн);

80% - людям с инвалидностью II группы (2076 грн);

60% - людям с инвалидностью III группы (1557 грн);

50% - священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — гражданам, достигшим 65 лет и не имеющим права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа (778,50 грн).

В Пенсионном фонде отмечают, что если назначенная помощь будет меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, государство будет ежемесячно выплачивать доплату до установленного уровня.

На какой срок назначают помощь

Продолжительность выплат зависит от оснований их назначения:

граждане в возрасте от 65 лет получают пособие бессрочно;

люди с инвалидностью – на весь период действия установленной группы инвалидности;

дети, потерявшие кормильца, — до 18 лет, а в случае обучения — до его завершения, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

В случае смены группы инвалидности или повышения прожиточного минимума размер пособия пересчитывается автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно.

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