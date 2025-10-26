Некоторые продукты стали 'золотыми': что больше всего подорожало за время войны

С начала полномасштабного вторжения России большинство базовых продуктов в Украине значительно подорожало. Причинами роста цен стали инфляция, разрушение аграрной инфраструктуры и сокращение производства.

Об этом пишет "Слово и Дело".

Больше всего подорожали

Больше всего для украинских потребителей подорожали яблоки — на 281,3%, с примерно 12,8 до 48,8 грн за килограмм. Сливочное масло подорожало почти вдвое (+110,3%) – до 110 грн за 200 граммов.

Существенно выросли цены на мясо и рыбу : свинина (ошейок) прибавила 103,2% до 251 грн/кг, а мороженая рыба – на 99,4%, до 206,8 грн/кг.

Основные продукты: рост 60-90%

Говядина +76%, куриное филе +85%;

+76%, +85%; Сало +85,3% (194 грн/кг);

+85,3% (194 грн/кг); хлеб пшеничный +75,9% (59 грн), батон +65,7% (30 грн);

+75,9% (59 грн), +65,7% (30 грн); Сметана +87,6%, мягкий творог +71,4%; литр молока (2,6%)+64%;

+87,6%, +71,4%; литр молока (2,6%)+64%; Яйца +52,7% (десяток – 54 грн).

Среди круп больше всего подорожал рис (+82%), пшено +46%, ячневая крупа +43,3%, пшеничная мука +40,6%. Подсолнечное масло подорожало на 36,4%.

Дешевевшие продукты

Несмотря на общее удорожание, некоторые продукты стали доступнее. Гречка подешевела на 24,4% - до 36 грн/кг. Среди овощей цены снизились на:

Свекла -28,2%

-28,2% Капуста -16,5%

-16,5% Лук -5,8%

-5,8% Морковь -2,2%

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

