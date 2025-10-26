Деякі продукти стали "золотими": що найбільше подорожчало за час війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні значно подорожчала. Причинами зростання цін стали інфляція, руйнування аграрної інфраструктури та скорочення виробництва.
Про це пише "Слово і Діло".
Найбільше здорожчали
Найбільше для українських споживачів подорожчали яблука — на 281,3%, з приблизно 12,8 грн до 48,8 грн за кілограм. Вершкове масло подорожчало майже вдвічі (+110,3%) — до 110 грн за 200 грамів.
Суттєво зросли ціни на м’ясо та рибу: свинина (ошийок) додала 103,2% до 251 грн/кг, а морожена риба — на 99,4%, до 206,8 грн/кг.
Основні продукти: зростання 60–90%
- Яловичина +76%, куряче філе +85%;
- Сало +85,3% (194 грн/кг);
- Хліб пшеничний +75,9% (59 грн), батон +65,7% (30 грн);
- Сметана +87,6%, м’який сир +71,4%; літр молока (2,6%) +64%;
- Яйця +52,7% (десяток — 54 грн).
Серед круп найбільше здорожчав рис (+82%), пшоно +46%, ячна крупа +43,3%, пшеничне борошно +40,6%. Соняшникова олія подорожчала на 36,4%.
Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм
Продукти, що здешевшали
Незважаючи на загальне подорожчання, деякі продукти стали доступнішими. Гречка подешевшала на 24,4% — до 36 грн/кг. Серед овочів ціни знизилися на:
- Буряк -28,2%
- Капуста -16,5%
- Цибуля -5,8%
- Морква -2,2%
Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!