Осень стартует с непогоды: синоптик рассказал, что принесет циклон в День знаний

1 сентября в Украине прогнозируют дожди и понижение температуры. Согласно консультативному прогнозу, в первый день осени в северных и центральных регионах страны следует ожидать кратковременных осадков.

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семылит в комментарии "Погода УНИАН". "Дожди пройдут и на западе страны, кое-где с грозами. В большинстве других регионов осадков не прогнозируется", – отметил Иван Семылит.

По его словам, в начале недели дневная температура несколько вырастет, однако уже 31 августа – 1 сентября, прежде всего в западных областях, снова ожидается более холодная погода – около +20…+26°.

"Причиной станет циклон, который принесет с собой дожди, а вместе с ними – понижение температуры", – объяснил синоптик.

