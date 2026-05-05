Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 5 мая

Уровень магнитных бурь определяется по планетарному К-индексу в диапазоне от 0 до 9: показатели от 5 и выше считаются сильными бурями. 5 мая ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5,7 (красный уровень). Это соответствует сильной магнитной буре, которая может оказывать влияние на самочувствие людей и работу технических систем.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В то же время специалисты отмечают, что такие прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Достигнув магнитного поля Земли, они вызывают возмущение в его работе – именно это и называют магнитными бурями.

Для оценки их интенсивности используется К-индекс:

1–4 — слабые или почти незаметные колебания

5 и выше – сильные бури, которые могут влиять на здоровье и технику.

7–8 — очень сильные бури, иногда сопровождающиеся полярными сияниями

При мощных геомагнитных возмущениях возможны перебои в работе спутниковой связи, GPS и радиосистем.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В дни повышенной солнечной активности некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость, снижение концентрации или перепады давления. Это связано с реакцией организма на колебания атмосферного давления.

Как облегчить состояние в такие периоды

Рекомендации являются общими и направлены на поддержание самочувствия:

соблюдать режим сна и питания

уменьшить употребление кофе, алкоголя, жирной и острой пищи

пить достаточно воды и травяные чаи

больше бывать на свежем воздухе

избегать стресса и конфликтов

поддерживать легкую физическую активность

людям с хроническими заболеваниями - иметь при себе необходимые лекарства

Также для улучшения самочувствия рекомендуют утром контрастный душ и расслабляющие водные процедуры вечером.

