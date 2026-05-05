Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 5 травня

Рівень магнітних бур визначається за планетарним К-індексом у діапазоні від 0 до 9: показники від 5 і вище вважаються сильними бурями. 5 травня очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень). Це відповідає сильній магнітній бурі, яка може впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Водночас фахівці наголошують, що такі прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні кілька годин.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається потік заряджених частинок. Досягнувши магнітного поля Землі, вони викликають збурення в його роботі — саме це і називають магнітними бурями.

Для оцінки їхньої інтенсивності використовується К-індекс:

1–4 — слабкі або майже непомітні коливання

5 і вище — сильні бурі, які можуть впливати на здоров’я і техніку

7–8 — дуже сильні бурі, іноді супроводжуються полярними сяйвами

Під час потужних геомагнітних збурень можливі перебої в роботі супутникового зв’язку, GPS та радіосистем.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У дні підвищеної сонячної активності деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, зниження концентрації або перепади тиску. Це пов’язано з реакцією організму на коливання атмосферного тиску.

Як полегшити стан у такі періоди

Рекомендації є загальними і спрямовані на підтримку самопочуття:

дотримуватися режиму сну та харчування

зменшити вживання кави, алкоголю, жирної та гострої їжі

пити достатньо води та трав’яні чаї

більше бувати на свіжому повітрі

уникати стресу та конфліктів

підтримувати легку фізичну активність

людям із хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки

Також для покращення самопочуття рекомендують контрастний душ вранці та розслаблюючі водні процедури ввечері.

