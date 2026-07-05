Почему демобилизованным из ВСУ отказывают в бронировании: юрист объяснил

Граждане, уволенные со службы в Вооруженных силах Украины и после демобилизации трудоустроившиеся на критически важные предприятия, могут столкнуться с проблемами при оформлении бронирования. Причиной отказа часто становится отсутствие обновленной информации об их статусе в государственных реестрах.

Об этом сообщают на портале " Юристы.UA ". После увольнения с военной службы некоторые граждане остаются в учетных базах как военнослужащие. Поэтому система не позволяет оформить бронирование, даже если человек уже работает на предприятии, которое имеет статус критически важного.

Чтобы устранить проблему, необходимо лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и предоставить документы, подтверждающие увольнение с военной службы. После внесения соответствующих изменений в реестры можно повторно оформлять бронирование.

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Кто имеет право на бронирование

В Украине идет общая мобилизация, введенная после начала полномасштабного вторжения России и продленная на период действия военного положения. В то же время, отдельные категории граждан могут получить отсрочку от призыва путем бронирования. Такое право имеют работники предприятий, учреждений и организаций, официально признанные критически важными для функционирования экономики и обеспечения потребностей государства.

Юристы также отмечают, что бронирование возможно только для лиц, которые находятся в статусе военнообязанных. Если гражданин имеет другой учетный статус, например призывник, оформить бронирование невозможно до приведения учетных данных в соответствие.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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