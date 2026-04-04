Полезная информация: как изменить реквизиты для выплаты пенсии онлайн
Получатели государственных пенсионных выплат могут изменить способ получения средств - перевести их из почты на банковский счет или обновить банковские реквизиты онлайн. Чтобы изменить данные для выплаты пенсии через интернет, необходимо зайти на веб-портал Пенсионного фонда и выполнить несколько простых шагов:
Об этом сообщили в ПФУ. Сначала нужно нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Далее в личном кабинете в разделе "О пенсионном обеспечении" следует выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело". В списке заявлений нужно найти и открыть форму изменения способа выплаты пенсии — например, перевода с почты на банк или обновление банковских реквизитов.
После этого необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные звездочкой. Особое внимание следует уделить номеру счета – его нужно указать в международном формате IBAN (29 символов).
Также нужно скачать сканкопии документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и т.п.), подтвердить согласие на обработку персональных данных и ознакомление с правилами, затем нажать "Сформировать заявление".
В заключение следует проверить внесенные данные и подписать заявление с помощью КЭП, выбрав опцию "Подписать и отправить в ПФУ".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!