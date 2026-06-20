Повестку не получал, но уже в розыске: что делать

Территориальные центры комплектования могут объявлять в розыск граждан, нарушающих правила военного учета или уклоняющихся от мобилизационных требований. В то же время такие решения не бесспорны — в случае незаконного внесения в розыск их можно обжаловать в установленном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA". Как объясняется, процедура начинается с административной ответственности: на нарушителя сначала налагают штраф. Только в случае неуплаты или последующего игнорирования требований ТЦК может инициировать объявление лица в розыск.

К юристам обратился гражданин, внесенный в розыск из-за якобы неполученной повестки. Юристы подчеркнули, что в таких ситуациях необходимо доказывать отсутствие состава правонарушения.

Адвокат Владислав Дерий отметил, что первым шагом должно быть письменное обращение в соответствующий ТЦК с требованием закрыть дело об административном правонарушении из-за отсутствия оснований. Если в ведомстве отказывают или не реагируют, это решение можно обжаловать в окружном административном суде.

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В то же время, статус "в розыске" может касаться как военнообязанных, так и призывников. После его внесения материалы передаются в исполнительную службу, которая имеет право применять дополнительные меры воздействия, в частности, блокирование банковских счетов.

Отдельно отмечается, что вопросы мобилизации в Украине продолжают меняться. По словам советника министра обороны Сергея Стерненко, готовится обновление подходов к комплектованию, в частности, с акцентом на цифровизацию учета и расширение механизмов привлечения военных. В парламенте также обсуждают дальнейшее использование электронных реестров для учета военнообязанных.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №15015, уточняющий правила службы для иностранцев и лиц без гражданства — теперь они обязаны проходить военно-врачебную комиссию перед подписанием контракта.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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