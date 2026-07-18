Прекрасно вкусны к мясу: рецепт огурцов с чили-кетчупом на зиму.
Если хочется добавить разнообразие к зимним заготовкам, следует обратить внимание на маринованные огурцы с кетчупом чили. Благодаря такому маринаду они приобретают приятный кисло-сладкий вкус с легкой пикантностью, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с блюдами из картофеля, мяса или другими домашними яствами.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Для приготовления понадобятся:
- 3 кг огурцов;
- 2,5 л воды;
- 12 ст. л. кетчупа чили;
- 180 г сахара;
- 75 г соли;
- 200 мл 9% уксуса;
- 6 лавровых листьев;
- 6 зубчиков чеснока;
- 6 зонтов укропа;
- 6 горошин душистого перца;
- 12 горошин черного перца.
Читайте также: Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму
- Сначала огурцы следует хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и срезать кончики. Банки необходимо предварительно простерилизовать, а крышки прокипятить.
- На дно каждой банки уложите лавровый лист, зубчик чеснока, зонтик укропа, ароматный и черный перец. Затем плотно заполните банки огурцами.
- Для маринада смешайте воду, кетчуп чили, соль и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около двух минут. Затем влейте уксус, перемешайте и сразу снимите маринад с плиты.
- Горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Банки поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, налейте теплую воду до уровня "плечиков" и стерилизуйте примерно 15 минут после закипания.
- После стерилизации банки плотно закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
- Готовую консервацию рекомендуется хранить в темном прохладном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно шесть литровых банок хрустящих маринованных огурцов.
Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!