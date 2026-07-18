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Прекрасно вкусны к мясу: рецепт огурцов с чили-кетчупом на зиму.

Цихоцкая Мария

Прекрасно вкусны к мясу: рецепт огурцов с чили-кетчупом на зиму.
Благодаря такому маринаду они приобретают приятный кисло-сладкий вкус.

Если хочется добавить разнообразие к зимним заготовкам, следует обратить внимание на маринованные огурцы с кетчупом чили. Благодаря такому маринаду они приобретают приятный кисло-сладкий вкус с легкой пикантностью, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с блюдами из картофеля, мяса или другими домашними яствами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Для приготовления понадобятся:

  • 3 кг огурцов;
  • 2,5 л воды;
  • 12 ст. л. кетчупа чили;
  • 180 г сахара;
  • 75 г соли;
  • 200 мл 9% уксуса;
  • 6 лавровых листьев;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 6 зонтов укропа;
  • 6 горошин душистого перца;
  • 12 горошин черного перца.

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  1. Сначала огурцы следует хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и срезать кончики. Банки необходимо предварительно простерилизовать, а крышки прокипятить.
  2. На дно каждой банки уложите лавровый лист, зубчик чеснока, зонтик укропа, ароматный и черный перец. Затем плотно заполните банки огурцами.
  3. Для маринада смешайте воду, кетчуп чили, соль и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около двух минут. Затем влейте уксус, перемешайте и сразу снимите маринад с плиты.
  4. Горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Банки поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, налейте теплую воду до уровня "плечиков" и стерилизуйте примерно 15 минут после закипания.
  5. После стерилизации банки плотно закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
  6. Готовую консервацию рекомендуется хранить в темном прохладном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно шесть литровых банок хрустящих маринованных огурцов.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

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