Российская армия атаковала Запорожье дронами: есть погибшая, трое раненых, загорелся дом (фото)

Утром в понедельник стало известно о последствиях атаки российских дронов на Запорожье. В результате удара ранения получили три человека, а в доме, где после попадания вспыхнул пожар, находилась женщина.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, российский беспилотник попал в частный сектор областного центра, из-за чего загорелся жилой дом. Предварительно сообщалось о трех пострадавших и женщине, которая оставалась внутри охваченного огнем дома.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

Позже Федоров уточнил, что женщина погибла. По его словам, ее смерть подтверждена, а дом был разрушен в результате удара вражеского беспилотника.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!