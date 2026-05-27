Российская армия массированно атаковала Чернигов: повреждено предприятие

В ночь на 27 мая российские войска совершили массированную атаку на Чернигов. В результате обстрелов в городе и области повреждены предприятия, складские помещения, жилые дома и транспорт.

О последствиях атаки сообщили начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По словам Брыжинского, ночью в Чернигове раздалось около 15 взрывов. Одним из главных объектов удара стало предприятие в городе.

Впоследствии глава МВА уточнил, что российские оккупанты атаковали сразу несколько предприятий. В результате обстрелов были повреждены складские помещения, административное здание, техника и автомобили. Также разрушения получили пять дачных домов. В шести многоэтажках взрывной волной выбило окна.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что под ударом оказались дачные дома в Новобеловской и Куликовской общинах. Кроме того, россияне атаковали деревообрабатывающее предприятие, логистическую компанию и объекты критической инфраструктуры в Чернигове.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

