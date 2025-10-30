Российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: под прицелом была энергетика, попадание в гражданские объекты, среди раненых - дети (фото, видео)

Вечером среды, 29 октября, российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками, а уже после полуночи стало известно и о запуске ракет. Было атаковано мероприятие Украины, Запорожье, Киевщину и другие области.

Киевская область

Около трех ночи председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что регион получил удары дронами. В Борисполе пострадала 36-летняя женщина – ее госпитализировали с ожогами и резаными ранами. Также загорелся частный дом, повреждены окна в нескольких жилых домах, уничтожены два автомобиля и еще четыре повреждены.

Запорожье

Массированная атака началась после четырех утра. Сначала стало известно о попадании по инфраструктурному объекту, а впоследствии о разрушении нескольких этажей общежития и пожара в жилой застройке. К шести утра сообщалось о четырех раненых, впоследствии их количество возросло до 11, среди них — шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. К восьми утра цифра увеличилась до 13. По информации главы ОВА Федорова, город атаковали по меньшей мере 20 дронов и восьми ракетами. Под завалами общежития может находиться человек.

Львовщина

Удар нанесен по Добротворской ТЭС. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры и пожар.

Днепропетровская область

Украинские силы ПВО сбили 22 вражеских дрона. Также враг нанес ракетный удар по одному из предприятий в Днепре — обошлось без пострадавших. В Синельниковском районе в результате атаки БПЛА возникли пожары и повреждения домов, но люди не пострадали.

Ивано-Франковск

Мэр Руслан Марцинкив сообщил о работе противовоздушной обороны и предупредил о возможных перебоях со светом из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Черниговщина

Вечером стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате вражеского удара.

Украина продолжает отражать масштабные комбинированные атаки, а спасательные службы и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

