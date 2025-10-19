С ними можно сэкономить: какие автомобили гарантируют экономную эксплуатацию
Покупатели всегда ищут подержанные автомобили, на которых можно сэкономить как при покупке, так и при дальнейшей продаже. Эксперты составили топ-5 моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость и обеспечивают экономную эксплуатацию.
Эти авто действительно выгодны: они лучше других удерживают цену и позволяют экономить на горючем, ведь речь идет о гибридных моделях с пробегом. Об этом сообщает iSeeCars, при этом рейтинг возглавила Toyota RAV4 Hybrid.
Читайте также: Эти автомобили потребляют минимумы горючего: топ экономичных моделей
Фактически это одни из лучших вариантов для покупки: такие модели теряют наименьший процент стоимости за 5 лет (указано в скобках):
- Toyota RAV4 Hybrid - 31,2%
- Toyota Prius - 34,9%
- Toyota Corolla Hybrid - 35,6%
- Toyota Prius Prime - 36,0%
- Toyota Highlander Hybrid - 39,8%
Это большой плюс для первого владельца, он ведь почти не теряет деньги при перепродаже. Интересно, что все модели в списке – исключительно Toyota.
Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !