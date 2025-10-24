Блэкауты опустошают кошельки: часть продуктов вырастет в цене из-за отключения света

Атаки России на энергетическую систему Украины могут повлечь за собой значительный рост стоимости продуктов питания. Из-за перебоев с электроснабжением аграрии будут вынуждены использовать альтернативные источники энергии, в частности генераторы, что приведет к дополнительным затратам и, соответственно, удорожанию сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Мы - Украина". "Любое производство, требующее электроэнергии, будет иметь большую себестоимость, если придется переходить на автономные источники питания. Это неизбежно отразится на конечной цене товаров", — пояснил он.

В качестве примера Марчук привел ситуацию с зерновыми культурами, в частности кукурузой. После сбора урожая нужно высушить и хранить на элеваторах, что требует постоянного электроснабжения. В случае отключений приходится использовать генераторы, потребляющие много топлива. Это, по словам эксперта, увеличивает себестоимость, а значит, уменьшает прибыльность производства.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Похожая ситуация, добавил Марчук, наблюдается и в овощном секторе, где сейчас идет закладка продукции на хранение. Большие хранилища требуют мощных генераторов — не менее 100 кВт, что означает значительные затраты при длительных отключениях. Если электроэнергия отсутствует более 10-12 часов, цены на такие продукты могут вырасти на 20-30%.

Не менее уязвимыми остаются мясная и молочная ветви. "Все производство – от доения коров до охлаждения и хранения молока – зависит от электричества. Если света нет, фермы вынуждены переходить на генераторы, а это дополнительные расходы, которые в конечном итоге переводятся на потребителя", — отметил заместитель председателя Аграрного совета.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!