Следите за самочувствием: ожидается магнитная буря желтого уровня

Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека из-за изменения геомагнитного поля и атмосферного давления. У некоторых людей в такие периоды появляются головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность и чувство стресса.

Уровень активности определяют по планетарному К-индексу от 0 до 9: показатели от 5 и выше соответствуют сильным магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

17 июня ожидается геомагнитная активность на уровне К-индекса 4 (желтый уровень), соответствующая умеренным магнитным бурям. В то же время специалисты отмечают, что такие прогнозы не окончательны, ведь данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа. Поэтому уровень магнитных бурь может изменяться, и за актуальными показателями следует следить регулярно.

Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на вспышки и взрывы на Солнце, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем и влекут за собой геомагнитные возмущения.

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Для оценки интенсивности таких явлений используют К-индекс: значения от 1 до 4 обычно остаются почти незаметными, тогда как уровень от 5 и выше считается сильным и может влиять не только на самочувствие людей, но и работу связи, спутников и навигационных систем. Во время очень мощных бурь (К-индекс 7–8) иногда наблюдают и полярные сияния.

В периоды повышенной солнечной активности часть людей действительно испытывает ухудшение самочувствия, в том числе головную боль и усталость. Для облегчения состояния обычно рекомендуют соблюдать стабильный режим сна, избегать чрезмерных нагрузок и стресса, поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, а также больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями советуют более внимательно следить за состоянием здоровья и держать необходимые лекарства под рукой.

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