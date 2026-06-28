Справитесь через 10 минут: рецепт квашеных помидоров сливка на зиму

Квашенные помидоры "сливка" на зиму – это простая домашняя заготовка, сочетающая сохранение урожая с яркой ферментированной закуской. Такие томаты получаются плотными, ароматными и приятной кислинкой, а благодаря натуральному брожению без уксуса сохраняют вкус свежих овощей и пользу ингредиентов.

Такие квашеные томаты можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве дополнения к основным блюдам. Об этом пишет Shuba.

Что нужно на 3-литровую банку

Основные ингредиенты:

помидоры "сливка" - 1,5-1,7 кг

чеснок - 4-5 зубчиков

укроп (зонтики) – 1–2 шт.

листья хрена – 1 шт.

листьев вишни, смородины или дуба – по 3–4 шт.

перец черный горошком – 5–7 шт.

перец душистый - 3 шт.

Для рассола (на 1 л воды):

соль каменная, не йодированная – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Как приготовить помидоры?

1. Подготовка

Помидоры и зелень тщательно промойте. На дно стерилизованной банки выложите часть зелени, чеснок и специи.

2. Закладка овощей

Плотно, но аккуратно (чтобы не повредить плоды), выложите помидоры. Сверху добавьте оставшиеся зелени и укроп.

3. Приготовление рассола

В прохладной воде растворите соль и сахар. Можно использовать кипяченую или чистую питьевую воду комнатной температуры.

4. Ферментация

Залейте рассол в банку до самого верха. Накройте капроновой крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, чтобы начать процесс брожения.

5. Созревание и хранение

Когда рассол станет немного мутным и активное брожение прекратится, перенесите банки в прохладное место – погреб или холодильник. Полный вкус помидоры приобретут примерно через месяц.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!