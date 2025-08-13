Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 14 августа

В четверг, 14 августа, в Украине ожидается теплая и комфортная погода без осадков ни в одном регионе. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а на западе и юге столбики термометров поднимутся до +28…+32.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В Киеве в этот день будет солнечно, сухо и тепло с температурой около +26 градусов. Диденко отметила, что антициклон и дальше будет определять погодные условия, поэтому до конца недели в Украине сохранится теплая, а иногда даже жаркая погода.

В воскресенье жара будет особенно ощущаться на юге, востоке и в центральных областях, где температура достигнет +30…+36 градусов. В то же время на западе и севере 17 августа станет гораздо прохладнее - от +20 до +25 градусов.

