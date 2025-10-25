Украинский оператор lifecell предупредил об изменении тарифов: о чем идет речь

Один из ведущих украинских операторов мобильной связи – lifecell – сообщил об изменениях в тарифной политике. Компания объявила о закрытии части тарифных планов, пересмотре стоимости услуг и переименовании некоторых пакетов с 1 ноября 2025 года.

Изменения будут касаться, прежде всего, корпоративных клиентов. С начала ноября lifecell прекратит обслуживание и подключение ряда тарифных планов, среди которых: "VIP ULTRA" (послеоплата), "SMS Мир", "Партнер 190", "Партнер 250", "Бизнес Старт", "Бизнес Свобода", "Бизнес Премиум" и "Бизнес плюс 169". Об этом говорится на официальном сайте компании.

Часть старых тарифов будет переименована, а их стоимость — обновлена. К примеру, тариф "Партнер 190" получит новое название "Бизнес Стартап" и будет стоить 180 грн вместо 190 грн. Тариф "Бизнес Премиум" сменит название на "Бизнес Импульс", а его цена вырастет с 299 до 350 грн. При этом обновится и наполнение пакетов — количество минут, SMS и мобильного трафика.

Клиенты, не устраивающие новые условия, могут до 22 ноября 2025 года включительно бесплатно перейти на любой другой тариф, доступный для подключения.

